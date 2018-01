Stimmung durch Falke-Fans

Fußball-Eimsbüttel trifft sich beim Laubvogel Hallencup des ETV

Horst Baumann, EimsbüttelEs wird laut in der ETV-Halle am Lokstedter Steindamm. Am Sonnabend, 13. Januar, wird dort um elf Uhr der diesjährige Laubogel Hallencup des ETV angepfiffen.Mit am Start ist der HFC Falke, dessen Anhänger die Halbfinalteilnahme vor einem Jahr bejubelten und ihre Mannschaft trotz der unglücklichen Niederlage gegen den HEBC feierten.Vorjahressieger SC Sternschanze (Landesliga) dürfte es schwer haben, den Pokal zu verteidigen, da ie Oberligisten SC Victoria und TuS Osdorf zum Kreis der Favoriten gehören. Gastgeber ETV hielt sich im Vorjahr vornehm zurück und verlor das Endspiel 2:4.Der Eintritt in der Sporthalle Hoheluft am Lokstedter Steindamm 52 kostet drei Euro. Rentner, Schüler und Studenten erhalten ermäßigten Eintritt für zwei Euro.