„Spannend entspannen“ – ETV-Studio veranstaltet am 31. Oktober großen Gesundheitstag

Am 31. Oktober findet unter dem Motto „Spannend entspannen“ der alljährliche Gesundheitstag des ETV-Studios statt. Von 10 bis 18 Uhr präsentiert das ETV-Studio Vorträge und Kurs-Specials rund um die Themen Stressvermeidung, Entspannung und Ernährung. Außerdem gibt es die Möglichkeit, das Studio kennenzulernen, Fragen zu stellen und sich beraten zu lassen. Wer an diesem Tag Studiomitglied wird, kann die Aufnahmegebühr und damit bis zu 99 Euro sparen!

Das Kursprogramm-Spezial bietet Inhalte wie Meditation, Yoga für Frauen, entspannte Bewegung - bewegte Entspannung und Faszien-Yoga. Die Vorträge werden besonders spannend: Die Diplom-Ökotrophologin Katrin Kleinesper spricht über Ernährungsmythen sowie das Thema Ernährung mal ganz entspannt. Professor Michael Sadre-Chirazi-Stark spricht über die Messbarkeit von Stress und wie man diese Erkenntnisse nutzen kann. Die Diplom-Psychologin Verena Rolirad referiert zum Thema „Entspannen - Damit Stress nicht krank macht“ und spricht über Yoga als Stressausgleich.Zusätzlich bietet das ETV-Studio die Möglichkeit einer Vitalstoffanalyse durch die man wertvolle Tipps zur Ernährungsverbesserung ablesen kann. Die Messung kostet 20 Euro pro Person und dauert zehn Minuten. Für Sportler gibt es außerdem die Möglichkeit einer Laktatmessung: Ohne maximale Belastung werden die Stoffwechselprozesse in den Trainingsbereichen gemessen. Das Ausdauertraining wird individuell darauf abgestimmt. Auch diese Messung kostet 20 Euro pro Person.31. Oktober 2017, 10-18 UhrETV-Studio, ETV-Sportzentrum Bundesstraße, Bundesstraße 96Wer an diesem Tag in das ETV-Studio eintritt, spart die Aufnahmegebühr – bis zu 99 Euro