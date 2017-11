Hamburg: DRK-Kreisverband Hamburg-Eimsbüttel e.V. |

Ab Januar findet in den neuen Räumen des DRK-Eimsbüttel in der Hoheluftchaussee 145 ein Yogakurs für Einsteiger statt.

Die angepassten Übungen dienen der Vitalisierung des Körpers, der Vertiefung des Atems und der Beruhigung des Geistes.



Wir würden uns freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.



Info: 040 411706 0



Konditionen:

Unser neues Yoga-Kursprogramm startet am 11.01. mit 5 Terminen, 11.30 - 12.30 Uhr, nur 30€ pro Teilnehmer.