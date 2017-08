Pokal: Mit den Alsterbüdern kann man was erleben - du meine Güte!

Nach Oberligist NTSV in der letzten Saison kommt in der 2. Runde diesmal Regionalligist Eintracht Norderstedt nach Eimsbüttel. "Unsere Chancen liegen bei 3,7 %", so Kapitän Hitscher. Und diese knapp 4 Prozent wollen die Brüder nutzen. "Ich denke, wir sind gegen den Titelverteidiger Außenseiter", so FCA-Coach Brüning.Ein besonderes Erlebnis für jeden Kicker und Fan. Vorbeischauen. Bei Ali gibt es leckere Würstchen und kühle Getränke.

Anpfiff am Mittwoch 9. August ist um 19 Uhr, Gustav-Falke-Straße 19.