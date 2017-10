Dschungel-Safari beim ETV-Kinderturn-Sonntag 2017 - Der ETV lädt interessierte Eltern und Kinder zum Schnuppern ein

Turnen fördert die Entwicklung des Kindes. Beim Kinderturn-Sonntag 2017 macht der Eimsbütteler Turnverband e. V. (kurz: ETV) die Begeisterung und Förderung der Kinder erlebbar. Am 5. November 2017 lädt er deshalb alle Kinder von 1 bis 7 Jahren und ihre Eltern von 10 bis 15 Uhr zum diesjährigen Kinderturn-Sonntag ein. Im ETV-Sportzentrum (Bundesstraße 96) und der Sporthalle Hoheluft (Lokstedter Steindamm 52) kann das Vereinsangebot des ETV kostenfrei kennengelernt werden. Wer an diesem Tag in den ETV eintritt, spart zudem die Vereins-Aufnahmegebühr.



An beiden Veranstaltungsorten baut das Kindersport-Team des ETV unter dem Motto „Dschungel-Safari“ unterschiedliche Bewegungs- bzw. Turnlandschaften auf und lädt alle Kinder ein „mit Lianen zu schwingen“ oder „über Baumstämme zu balancieren“. Strukturiert sind diese Bereiche nach Alter und Themengebieten, wie beispielsweise Klettern, Springen oder Balancieren. Darüber hinaus bietet der ETV weitere sportliche Aktivitäten wie Hockey, Fußball oder Rollbrettfahren an.



Die Parcours sind während der Veranstaltung dauerhaft vom Kindersport-Team für Hilfestellungen und die sichere Durchführung besetzt. Gemeinsam können sich die Eltern und Kinder dann an den Geräten und Übungen ausprobieren und auch Fragen stellen. Durch den direkten und familiären Kontakt bekommen die Interessierten einen Eindruck vom umfangreichen Kindersport-Angebot des ETV und können sich individuell beraten lassen. An beiden Veranstaltungsorten warten die Sportkoordinaten an Informationsständen und geben über den Verein und diverse Angebote Auskunft. Auch für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt.



Veranstaltung: Kinderturn-Sonntag für 1- bis 7-jährige Kinder

Wo: ETV-Sportzentrum an der Bundesstraße 96 und

ETV-Sporthalle Hoheluft am Lokstedter Steindamm 52

Wann: Sonntag, 05. November, 10-15 Uhr

Special: Wer an diesem Tag in den ETV eintritt, spart die Vereins-Aufnahmegebühr