Aikido-Sportgruppe im ETV für Menschen mit Multipler Sklerose (MS)

Die Bewegungseinschränkungen durch die Krankheit MS führen zu Verringerung

von Ausdauer, Koordination, Kraft und Beweglichkeit.

Viele Menschen mit MS möchten hier gegensteuern und (mit Spaß) Sport treiben.



Leider sind die üblichen Sportangebote für MS-Kranke kaum geeignet, da ein zentrales Ziel Leistungssteigerung (Ausdauer, Kraft, Geschicklichkeit, Schnelligkeit) im Wettbewerb ist.



Sport für MS-Kranke muss sich andere Ziele setzen und das Training passend gestalten.

In der japanischen Disziplin Aikido ist dies möglich. Ihr Ziel ist,

im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten, mit geeigneten Techniken und Tempo, Sport zu treiben



Der ETV bietet in dieser Aikido-Sportgruppe Menschen mit MS die Möglichkeit,

Beweglichkeit, Gleichgewicht, ausgewogene Körperspannung zu üben

und in der Gruppe Spaß an Bewegung zu erleben!



Die harmonischen Bewegungen werden im Sitzen und teilweise im Stehen trainiert.



Trainingszeiten in Eimsbüttel: montags 19 Uhr im ETV-Sportzentrum, Bundesstr. 96 und mittwochs 9 Uhr im Hamburg-Haus (Bus-HST Fruchtallee)

Infos bei: Ronald Kügler, 5. Dan AIKIDO

AIKIDO Lehrer im ETV, Hamburg

Tel. 0152 53 76 79 43 oder direkt beim ETV, 0 40/40 17 69-0