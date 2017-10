Orientierung und Perspektiven in Familie, Beruf und Gesellschaft

Hamburg: Zeitleben e.V. |

Den Herausforderungen unserer Zeit die Stirn bieten!

Der Verein ZEITLEBEN e.V. in der Eimsbütteler Chaussee bietet nun schon seit 10 Jahren Beratung in schwierigen Situationen an.Ob es umgeht,oder– oft sind wir den Herausforderungen unserer Zeit alleine nicht gewachsen. Und manchmal braucht es die Hilfe eines professionellen Coaches, um mit etwas Zeit, Muße und Konzentration eine Frage für sich zu durchdenken, neue bisher so nicht gesehene Sichtweisen zu gewinnen und den richtigen, für sich stimmigen Weg zu finden.Der Verein stützt sich bei seiner Arbeit auf ein breites Netzwerk qualifizierter Beraterinnen und Berater, die neben ihrer beruflichen Arbeit ehrenamtlich für ZEITLEBEN e.V. tätig sind.Die Kosten für die Beratungen/Coachings sind einkommensabhängig und für Geringverdiener frei. Spenden sind hingegen erwünscht.Darüber hinaus bietet ZEITLEBEN e.V. Seminare und Workshops zu den Themen Kommunikation und Konfliktlösung sowie zur persönlichen und beruflichen Entwicklung an.Nähere Informationen finden Sie unter: www.zeitleben-ev.de / mail@zeitleben-ev.de