Winterspielplatz in der Kreuzkirche

Hamburg: Kreuzkirche Eimsbüttel |

Wenn es draußen kalt, matschig und dunkel ist, kann ihr Kind bei uns nach Lust und Laune toben, hüpfen, klettern, rutschen, laufen, springen, bauen, malen und vieles mehr. Und das alles im warmen und Trockenen! In unserem Indoor-Spielplatz in der Kirche!

- Für Kinder bis 6 Jahren

- Mitzubringen sind Hausschuhe oder ABS-Socken für die Kids

- Für die Eltern gibt es Getränke und Snacks in unserem Café-Bereich

- Die Aufsichtspflicht und Haftung bleibt wie bei jedem Spielplatz bei den Eltern oder Begleitpersonen.

- Der Eintritt ist frei