Winterspielplatz in der Erlöserkirche in der Eimsbütteler Chaussee 67

Einen Indoor-Winterspielplatz für Kinder von 0 bis 6 Jahren bietet die Erlöserkirche an der Eimsbütteler Chaussee 67 ab 19. Januar bis zum 9. März jeden Freitag von 15 bis 17 Uhr an. In einem großen Raum stehen jede Menge Spielsachen und Spielgeräte bereit und warten auf Kinder, die spielen und toben mögen. Wie bei jedem Spielplatz liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern bzw. der Begleitperson. Die Erwachsenen können in entspannter Atmosphäre eine Tasse Kaffee oder Tee trinken, während sie ihre Kinder im Blick behalten. Ein Team von Ehrenamtlichen aus der Gemeinde bereitet alles vor, damit sich Kinder und Erwachsene auf dem Winterspielplatz wohlfühlen und freut sich auf zahlreiche kleine und große Besucher. Bitte Stoppersocken oder Hausschuhe mitbringen.

Der Eintritt zum Winterspielplatz ist frei! Kontakt: Pastor Hartmut Kraft, Tel. 040 55431460; Mail: eimsbuettel@emk.de