Weide, das ist Dein Fest!

Im September feiert die Nachbarschaft rund um die Christuskirche

Sören Reilo, EimsbüttelSie war die erste Kirche Eimsbüttels: Die Christuskirche stand ab 1886 viele Jahrzehnte im Zentrum eines stetig wachsenden Stadtteils, der sich vom verschlafenen Vorort zum belebten Hamburger Quartier entwickelt hatte. Heute brausen auf sechs Spuren Autos an dem Gotteshaus vorbei, die Fruchtallee zerschneidet die umliegenden Nachbarschaften. Nun wollen Ehrenamtliche aus der Kirchengemeinde, Geschäftsleute, Gastronomen und Anwohner an die alte Rolle der Kirche als Zentrum anknüpfen – mit einem Fest, das Menschen zusammenbringt.Das Weidenfest verbindet Vergnügen, Konzerte und Kultur mit der Einladung an alle Besucher, sich über eine lebendige Nachbarschaft auszutauschen und ein Stückchen dazu beizutragen. „Unkommerziell, kostenfrei, aus dem Viertel“ – so die Veranstalter. Die neue Veranstaltung ist im Prinzip eine Erweiterung des Weidenstiegfests, das von Geschäftsleuten und Anwohnern organisiert wurde.Nun wird am Sonnabend, 16. September, am Weidenstieg, an der Weidenallee, in der Christuskirche und rundherum gefeiert. Das Weidenfest beginnt ab 10 Uhr mit einem Familienflohmarkt und Aktionen der Geschäftsleute an Weidenallee und Weidenstieg. „Alle Anwohner haben die Möglichkeit, sich mit Aktionen und Flohmarktständen an dem Fest zu beteiligen“, so Mitorganisator Manfred Pakusius.Ab 16 Uhr verwandelt sich anlässlich der Nacht der Kirchen das Gelände rund um die Christuskirche in einen Festplatz mit Picknicktafel, Bühne und einer Licht- und Theaterperformance. Zudem sind Konzerte, Mitmachzirkus und Aktionen für junge Besucher geplant.Weidenstiegfest,Sonnabend, 16. September, rund um die Christuskirche❱ 10 bis 18 Uhr: Familienflohmarkt & Aktionen an Weidenallee und Weidenstieg❱ 16 bis 22 Uhr: Openairbühne an der Christuskirche❱ 18 und 21 Uhr: Jazz Vesper & Record Release in der Christuskirche❱ 16 bis 22 Uhr: Picknick unter Bäumen an der Kirche❱ 17 & 18 bis 19 Uhr: Thesen-Slam an der Kirche❱ 16.30 bis 20 Uhr: Mitmach-Zirkus & Stockbrot❱❱ www.weiden-fest.de