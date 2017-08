Verschenkbasar *** Flohmarkt anders und umsonst *** am Montag, dem 11.09.2017 im öffentlichen Wohnzimmer des " Nachbarschatz " in der Amandastr. 58 von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

* Du legst deine Sachen im Cafe aus, und wenn sie jemandem gefallen, nimmt er sie mit.* Du kannst dabei bleiben, selber bei anderen stöbern oder in den umliegenden Geschäften bummeln gehen.* Um 17.oo Uhr ist Schluß und du bist spätestens dann zurück und nimmst wieder mit, was leider doch niemand gebrauchen konnte.Und wenn du nichts zu verschenken hast?* Dann komm auf jeden Fall vorbei, denn es ist bestimmt etwas dabei, das dir gefällt und das du mitnehmen möchtest..* Und wenn nicht, dann trinkst du einfach nur einen Klön-Kaffee.Was wird denn da verschenkt?* Kleidung, Spielzeug, Dekoartikel und Bastelzubehör, Geschirr und sonstiger Hausrat.* Es haben auch schon Möbel bei uns den Besitzer gewechselt, allerdings ohne sie auf unseren Verschenktisch zu legen. Wenn du also große Sachen hast, beschreibe sie auf einem Zettel oder bringe ein Foto und schreibe deine Telefonnummer dazu.Kosten:* Null Komma Nix.Bis bald imHamburg-EimsbüttelTel. 40 17 06 07und auch auf facebook