Tresenschichten und Schanzengeschichten im Schanzenzelt

Autorenlesung mit Bildprojektionen und Livemusik/Eintritt frei

Die Hamburger Comiczeichner Moritz Stetter und Jens Natter laden zu einer audiovisuellen Lesung mit Comics rund um St.Pauli und Schanze.Während Moritz mal unterhaltsame, mal abgründige Einblicke in seine Arbeit als Barkeeper auf St Pauli gewährt, lädt Jens zu einer Entdeckungstour in Historie und Gegenwart des Schanzenviertels, auch gern mal autobiografisch.Moritz Stetter, Jahrgang 1983, freiberuflicher Comiczeichner, Illustrator und Portraitzeichner aus Hamburg. Im Gütersloher Verlagshaus erschienen die Biografien "Bonhoeffer" und "Luther", im Knesebeck Verlag die Kafka-Adaption "Das Urteil". Nebenbei arbeitet er im Hamburger Nachtleben und hält das dortige Treiben vor und hinter dem Tresen auf Papier fest.www.moritz-stetter.deJens Natter, geboren 1975, wohnt mit seiner Familie in Hamburg Eimsbüttel. Er illustrierte bereits mehrere Bücher, wie das Bilderbuch „De Jung mit`n Tüdelband“ und die Graphic Novel „Der Schimmelreiter“. Seit Anfang 2015 zeichnet Jens Natter regelmäßig Comicfolgen über die Entwicklung des angesagten Hamburger Szeneviertels für das Elbe- Wochenblatt. Im April 2017 erscheinen diese als Sammelband beim Boyens Verlag. Des Weiteren betreibt Jens Natter einen Karikaturenservice.www.bildernatter.com