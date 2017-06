"Straßenbilder" Ausstellungseröffnung 2.6. in der Galerie Morgenland

Die hamburger Künstlerin Ulla Kutter stellt ab Freitag ihre Ölgemälde in der Galerie Morgenland aus. Die Galerie Morgenland ist in der Sillemstraße 79 zu finden. Die Vernissage ist am 2.6.2017 um 20 Uhr. Die Sänger Alos Don&Benson K. singen zur Eröffnung a Capella. Die Austellung dauert bis zum 21.6.2017. Die Veranstaltung ist kostenfrei.