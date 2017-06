Stephanusgarten beim "Langen Tag der Stadtnatur"

Die Eimsbüttler Nachbarschaftsinitiative "Stephanusgarten", die rund um die ehemalige St. Stephanuskirche im öffentlichen Raum gärtnert, nimmt beim diesjährigen "Langen Tag der Stadtnatur" der Loki Schmidt Stiftung teil.



Wie wird man Grünpate in Eimsbüttel? Was darf man, was nicht? Und welche Arten haben sich in den Wildblumenwiesen angesiedelt? Gemeinsam wollen wir mit vielen Interessierten und unter Anleitung einer Expertin für Bienen am Samstag, 17.6. von 14:00 bis 17:00 Uhr einen genaueren Blick in die Blumen werfen.