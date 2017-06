Stellingen feiert

Stadtteilfest zum letzten Mal am Sportplatzring

Sören Reilo, StellingenMit Livemusik, Zauberei, Ponyreiten, Sportdarbietungen, Bauchtanz und anderen Attraktionen geht das Stellingen Fest am Sonnabend, 17, Juni, über die Bühne. Zum letzten Mal wird auf dem traditionellen Gelände am Sportplatzring gefeiert. Denn in ein paar Wochen beginnen die ersten Bauarbeiten für das neue Wohnquartier auf der altehrwürdigen Kampfbahn Stellingen.Die Interessengemeinschaft Stellingen Fest, ein Zusammeschluss aus Vereinen, Einrichtungen und Privatleuten, lädt ab 12 Uhr auf die Sportplätze ein. Abends geht die Party bis etwa 21 Uhr. Gut für Familien: Kinder können alle Attraktionen umsonst nutzen, zum Beispiel Kistenklettern, Schminkstand, Zaubererauftritte, Ponyreiten oder Hüpfburg.Sportlich zeigen etliche Gruppen des TSV Stellingen einen Querschnitt ihrer Arbeit. Zudem werden Einradfahrer und eine Bauchtanzgruppe aus Henstedt-Ulzburg erwartet. Mit dem TSV können Kinder zwischen 14 und 15 Uhr an einer kleinen Olympiade teilnehmen.Den ganzen Tag über kann sich der Nachwuchs auf einer Hüpfburg vergnügen oder Dreirad-Rennen auf der Tennisanlage fahren. Von 13.45 bis 14.50 Uhr wird Ponyreiten angeboten. Wer beim Flohmarkt mitmachen will, zahlt pro Meter Stand drei Euro. Anmeldung unterTel. 0176 - 41 63 65 34.Stellingen-FestSonnabend, 17. Juni, ab 12 Uhr am Sportplatzring12.15 Uhr: Irish Stew,Livemusik13.15 Uhr: Zauberer Thomas13 bis 18 Uhr: Kistenklettern14 bis 18 Uhr: Kinder-schminkenab 15 Uhr: Gruppen des TSV Stellingen15.30 bis 17.30 Uhr: Ponyreiten17.15 Uhr: Einradgruppe17.45 Uhr: Bauchtanzab 18.30 Uhr: Big-Band des TSV Stellingen