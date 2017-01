Spannende Veranstaltung rund ums Buch im Kinder-Leseclub An der Isebek

Schule An der Isebek: Hallo! Wir sind der Kinder-Leseclub An der Isebek. Komm zu uns, wenn du Bücher und Geschichten magst! Wir haben über 1.500 Romane, Bilderbücher und Sachbücher für Kinder von 0-10 Jahren zum Schmökern und Ausleihen. Außerdem gibt‘s bei uns jeden Mittwoch und Freitag Bilderbuchkino, Kamishibai und andere tolle Lese- und Bastelaktionen rund um Bücher.









Öffnungszeiten:



mittwochs 16 - 18 Uhr, freitags 14 - 17 Uhr

(außer in den Schulferien)



Veranstaltungsbeginn:

mittwochs 16:15 Uhr, freitags 15 Uhr



Das komplette aktuelle Programm gibt es online unter www.leseclub-hamburg.de/programm/



Ihr findet uns in der

Schule An der Isebek, 1. Stock

Bismarckstraße 83

20253 Hamburg

Tel. 040 / 679 56 507