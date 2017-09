Jeden Mittwoch, von 15 bis 17 Uhr ist Helmut Eidenmüller, langjähriger Praktiker im Bereich der Jugend- und Familienhilfe, im offenen Treff des Mehrgenerationenhauses Nachbarschatz und bietet Sozialberatung an. Ziel ist es, Eltern und Großeltern bei der Bewältigung ihrer Erziehungs- und Betreuungsprobleme zu beraten und sie bei der Ermittlung geeigneter und zuständiger Leistungsdienststellen zu unterstützen. Bei der Klärung von Rechtsansprüchen im Bereich der Familienförderung und im Sozialhilfebereich wird ebenso Hilfestellung gegeben, wie in pädagogischen Alltagsproblemen und bei sorge- und familienrechtlichen Fragestellungen. Wenn auch die Zahl der Ratsuchenden noch steigerungsfähig ist, so ergänzt diese Form der Hilfestellung, die in persönlicher Atmosphäre stattfindet, das weite Spektrum der unterschiedlichsten Angebote von der Kindertagesbetreuung, den zahlreichen haushaltsnahen Dienstleistungen bis hin zur Pflege von Geselligkeit für Jung und Alt aus der Region.