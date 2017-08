„So wie es ist, bleibt es nicht“ Chorkonzert im Hamburg Haus Eimsbüttel

Der Chor Hamburger Gewerkschafter*innen präsentiert Lieder zur aktuellen politischen (Welt-) Lage. Für dieses Konzert im Hamburg-Haus Eimsbüttel hat er sich erstmalig mit dem Ernst-Busch-Chor aus Kiel für ein gemeinsames Programm zusammengetan.



Seit ca. 30 Jahren ist der CHGG in Eimsbüttel beheimatet. Nach Probenjahren im Pädagogischen Institut der Uni HH folgten einige Jahre im Gymnasium KAIFU. Seit rund 15 Jahren ist das wöchentliche Chorprobendomizil das Hamburg-Haus im Herzen Eimsbüttels.



Auf Thema und Titel des geplanten Konzertes "So wie es ist bleibt es nicht!" wurde der CHGG förmlich mit der Nase gestoßen, als eines Tages im vorletzten Winter das Hamburg-Haus nicht für die Chorprobe zur Verfügung stand, weil der Bezirk dieses kurzfristig für die Unterbringung von geflüchteten Menschen benötigte. Eine Maßnahme, die die volle Zustimmung des Chores erhielt, aber auch verdeutlichte, dass unsere Gesellschaft in kürzester Zeit Veränderungsprozesse durchläuft, die alle betroffenen Seiten fordert und die gut moderiert werden sollten.



Das Konzert wird im Hamburg Haus Eimsbüttel stattfinden und ein Plädoyer für die Einhaltung von Menschenrechten, die Wertschätzung der zugewanderten und nicht zugewanderten Mitglieder unserer Gesellschaft und eine konstruktive gemeinsame Zukunft sein.



In einem abwechslungsreichen Programm werden Lieder aus unterschiedlichen Genres, Ländern und Zeiten präsentiert so, z.B. „Ellis Island" - ein Lied der jüdischen Auswanderer nach Amerika, "Die ganze Erde uns" von Mikis Theodorakis und Lieder von Brecht/Eisler. Von ihnen ist auch der Konzerttitel entliehen. Gesungen wird mit und ohne Klavierbegleitung und in verschiedenen Sprachen. Die Lieder werden durch begleitende Texte und Bildprojektionen in den aktuellen gesellschaftlichen Kontext gestellt. Weitere Informationen über den Chor und das Konzert unter www.chgg.de.



Chorkonzert: 7.10.2017 Beginn: 18.00 Uhr, Einlass ab 17:30 Uhr

Gast: Ernst-Busch-Chor Kiel

Karten für 12,--€/ ermäßigt 7,--€ gibt es an der Abendkasse oder unter vorverkauf@chgg.de