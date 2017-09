Sie können auch „Unternehmerinnen“

Mina und Paula verkauften in ihrem Ferienunternehmen

erfolgreich Second-Hand-T-Shirts mit Botschaft

Gaby Pöpleu, Hamburg-WestEigentlich sind sie noch Schülerinnen, doch in den Sommerferien haben sie schon mal ausprobiert, was man als Unternehmerin so tut: Mina (16) und Paula (16) aus Altona gestalteten aus gespendeten T-Shirts „Weltverbesserer-Shirts“ mit Sinnsprüchen nach Kundenwunsch. Mit ihrem Unternehmen „Miss Proud“ sollten sie erste Erfahrungen sammeln, wie das Unternehmer sein so geht.„Alte Klamotten müssen nicht gleich in den Müll. Mit ein bisschen Kreativität und Farbe sehen sie wieder richtig schick aus und tragen wichtige Botschaften in die Welt“, erklärt Mina die Geschäftsidee, und Paula stimmt ihr zu. Aber vor dem Geschäftserfolg standen fünf Wochen Arbeit: Geschäftsidee entwickeln, Businessplan erstellen, Marketing überlegen, Produkt auf den Markt bringen – eben wie im richtigen Leben, allerdings ohne finanzielles Risiko und mit 100 Euro Startkapital in der Tasche.Dafür hatte der Verein „Futurepreneur“ (etwa: Zukunftsunternehmen, Anm. d. Red.) gesorgt: 22 Schüler zwischen 14 und 19 Jahren hatten sich an dem Projekt „Sommerunternehmer“ des Vereins beteiligt. Dabei hatten die Schüler interessante Produkte und Dienstleistungen entwickelt – vom Computer-Support für Senioren über Beatproducing-Kurse für Kinder und mehrsprachige Stadtrundgänge bis zu Produkten aus gebrauchten Materialien.Damit will der Verein mehr Begeisterung für das Unternehmertum bei Jugendlichen wecken und unternehmerische Denkweisen einüben lassen.Die Schüler sollen auf der Basis ihrer eigenen Fähigkeiten und mit Hilfe von Eltern und Unterstützern dazu gebracht werden, eigene Ziele zu entwickeln und auch in bare Münze umzusetzen. Das soll zu mehr Tatkraft und Eigenverantwortung bei den jungen Leuten führen.