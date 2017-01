Schauspieler Harald Maack hat sein erstes Buch veröffentlicht!

, im Moment jeden Donnerstag als "Wolle" in der Serie "Notruf Hafenkante" im ZDF zu sehen, hat das persönliche Tagebuch seiner dreimonatigen Weltreise auf einem Containerschiff als Taschenbuch herausgebracht! Inberichtet er humorvoll und emotional von seinen Erlebnissen auf der MV Fresena, wieviel Glück er mit dem Kapitän hatte, dem nicht besonders guten Essen an Bord, dem Mitpassagier und natürlich über den Sturm im Atlantik, der Weite des Pazifik, der aufregendsten Nacht seines Lebens in einem Puff in Djakarta. Hier ein kleiner Eindruck vom Sturm.Das Buch ist im Verlag Books on Demand erschienen und ist in jeder Buchhandlung oder online bestellbar und kostet gedruckt 12€ oder als E Book 7,49€. Wer es direkt beim Verlag bestellen möchte, kann dies unter folgendem Link tun. "Ich Idiot! Tagebuch einer Weltreise."