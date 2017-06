Proud Nama Footprints - Chor aus Namibia zu Gast in Eimsbüttel

Ein einmaliges Hamburger Konzertereignis ist in Kürze im Gemeindehaus der ev. Christuskirche Eimsbüttel zu erleben.Der Chor HH Gewerkschafter empfängt dort ganz besondere Gäste, den Jugendchor „Khoeba Gus“ aus Namibia, der auf einer kleinen, durch ehrenamtliche UnterstützerInnen organisierten Deutschlandtournee ist.



Die jungen Leute des Chores kommen aus einem abgelegenen Dorf am Rande der Kalahari-Wüste. Mit Liedern und Tänzen erzählen sie von ihrer Landesgeschichte und von ihrem gegenwärtigen Leben. Mit dem Eimsbüttler Konzert schließen sie ihre Deutschland-Tour ab, die mit dem Auftritt auf dem Kirchtag in Berlin begann.

Das gemeinsame Konzert, bei dem natürlich dieser besondere Chor aus Namibia im Mittelpunkt steht, findet am 14.06.2017 um 19:00 Uhr im Gemeindesaal der Christuskirche Eimsbüttel statt.



Die jungen Leute werden 2 Tage in Hamburg sein und auch die Gelegenheit haben, unsere Stadt kennenzulernen. Das „Rahmenprogramm“ wird vom Chor HH Gewerkschafter übernommen. Dessen SängerInnen fungieren auch als Veranstalter, Gasteltern und Reiseführer.



Die ev. Kirchengemeinde Eimsbüttel hat dankenswerter Weise den Gemeindesaal für das Konzert zur Verfügung gestellt.



Alle Eimsbüttler sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei, Spenden jedoch sehr willkommen und auch notwendig, um die Kosten der Tournee zu decken.