Problemstoffe – und Schlittschuhe

Jessica Stockmann unterstützt Spielzeugsammlung für bedürftige Kinder zu Weihnachten

Marielle Tiemann, HamburgSpielzeug unterm Weihnachtsbaum kann sich nicht jederleisten. Daher startet die Stadtreinigung Hamburg jetzt ihre große Spendensammlung. Noch bis Sonnabend, 16. Dezember, sammeln die zwölf Recyclinghöfe der Stadtreinigung Hamburg gebrauchtes Spielzeugfür bedürftige Familien. Statt Elektroschrott und Sperrmüll wird also alles, was das Kinderherz begehrt, zum Recyclinghof gebracht: von technischem Spielzeug wie Eisenbahnen und Lego über Kinderfahrräder und Roller bis hin zu Puppenhäusern. In Zusammenarbeit mit der „Hamburger Toys Company“ bereiten arbeitslose Hamburger das gesammelte Spielzeug wieder auf und verteilen es rechtzeitig zu Weihnachten kostenlos an bedürftige Kinder und Flüchtlingsfamilien.Die Hamburger Toys Company wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, bedürftigen Kindern und Jugendlichen in Hamburg zu helfen. Unterstützt wird das Projekt von der Hilfsorganisation „Weißer Ring“, der Dekra Akademie Hamburg und dem Jobcenter.Schon in den vergangenen Jahren konnten sich die Veranstalter über große Erfolge mit ihrem Projekt freuen. Seit 2006 sind insgesamt mehr als 30 Hochseecontainer voller Spielzeug gesammelt worden, aus denen jedes Jahr rund 8.000 bedürftige Kinder ein Geschenk unter ihrem Weihnachtsbaum wiederfinden.Gebrauchtes Spielzeug kann noch bis Sonnabend, 16. Dezember, an allen Hamburger Re-cyclinghöfen abgegeben werden.❱❱ Im Hamburger Westen stehen die Recyclinghöfe in Bahrenfeld, Rondenbarg 52a, mo-fr von 8 bis 19 Uhr, sa von 8 bis 14 Uhr, in St. Pauli, Feldstraße 69, mo-fr von 8 bis 17 Uhr, sa von 8 bis 14 Uhr, und in Osdorf, Brandstücken 36, mo-fr von 8 bis 17 Uhr, sa von 8 bis 14 Uhr, zur Verfügung. Des Weiteren kann Spielzeug auch im Stilbruch Gebrauchtwarenhaus, Ruhrstraße 51, gespendet werden.