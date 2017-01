Liftbau bis 2018

U-Bahn-Station Hoheluftbrücke wird barrierefrei

Sören Reilo, EimsbüttelDie Hochbahn baut an einem Lift für die U-Bahn-Station Hoheluftbrücke. Die von 20.000 Menschen täglich genutzte Haltestelle ist eine der letzten in Eimsbüttel, die noch nicht barrierefrei zu erreichen ist. Bis zum Frühjahr 2018 wird ein Lift eingebaut, so dass auch Gehbehinderte, Senioren oder Eltern mit Kinderwagen leicht zu den Zügen kommen.Der Lift wird während des laufenden Betriebs eingebaut, lediglich im Herbst 2017 soll die Strecke laut Hochbahn für kurze Zeit gesperrt werden müssen. Gesamtkosten für den Umbau: rund 5,6 Millionen Euro.