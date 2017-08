Lesen und Schreiben kann sie schon

Eine von Hunderten Erstklässlern: Jale (7) aus Eimsbüttel

Maren Langenbach, EimsbüttelIhre neue Schule, in die sie nächste Woche eingeschult wird, kennt Jale schon recht gut. Schließlich hat das Mädchen aus Eimsbüttel, das gerade sieben Jahre alt geworden ist, auf dem Schulhof in der Lutterothstraße Fahrrad fahren gelernt und überdies lange Zeit mit ihrer Familie direkt in der Nähe gewohnt. „Außerdem gab es bereits eine Schnupperstunde für uns, in der wir in die Schule kommen durften“, erzählt Jale, während sie an ihrem Schreibtisch ihr Bild mit der großen Blume weiter malt.Den Schreibtisch mit dem alten Holzstuhl davor, der einmal Teil einer Schuleinrichtung war, hat ihr Opa selber gebaut. „Hier mache ich dann auch meine Hausaufgaben. Ich freue mich schon auf die Schule“, sagt die Siebenjährige strahlend. Und trotzdem: „Ich bin froh, dass ich noch nicht mit sechs Jahren in die Schule gekommen bin. Ich wollte gern noch in der Kita bleiben und spielen, das war sehr schön. Jetzt ist die Zeit aber vorbei, nun bin ich ein Schulkind.“Dass sie dort noch niemanden kennt, stört das Mädchen mit den langen hellblonden Zöpfen und den großen blauen Augen nicht. Im Gegenteil: „So kann ich auch neue Kinder kennenlernen. Außerdem habe ich meine besten Freundinnen schon ganz lange, und ich weiß, dass wir immer Freundinnen sein werden, auch wenn wir auf unterschiedliche Schulen gehen.“ Ihren Schulranzen hat sich Jale schon längst ausgesucht. Rot mit Pferden drauf, ihre Lieblingstiere.Die junge Eimsbüttelerin ist schon recht gut auf die Schule vorbereitet: die Älteste von drei Geschwistern hat sich Lesen und Schreiben bereits selbst beigebracht. Für ihre jüngere Schwester Leene hat Jale sogar schon eine kleine Geschichte geschrieben. Sie handelt von einem Bären, der auf die Suche nach neuen Freunden geht – und diese auch findet.