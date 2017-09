Klangtage Hamburg Spezial vom 8.-10.09.2017

Vom 8.-10. September finden in Planten und Bloomen in der kleinen Klangmuschel (am Minigolf Platz) im Rahmen des Yoga Wasser Klang Festivals die Klangtage Hamburg Spezial statt.Kosmische, kreative Klangmusik entsteht aus dem Moment heraus mit Klanginstrumenten, die ohne Notenkenntnisse leicht spielbar sind. Eckpfeiler der Orientierung sind das Gewahr werden der Atemwellenumkehrpunkte und das Zulassen der eigenen Bioenergetik. Diese Instrumente klingen vorwiegend in den Ordnungsfrequenzen der Natur, wie sie durch die Kosmische Oktave überliefert sind.Jens Zygar, Musiker und Klangforscher, wird in Vorträgen, interaktiven Klangmusik-Stunden und fundierten Workshop-Situationen mit dem Publikum allen Alters unterschiedliche Klangmusik-Situationen gemeinsam gestalten.Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und Entschleunigung werden dadurch spürbar und real, es öffnen sich die Tore in eine Welt der größeren Sensibilität, des erweiterten Bewusstseins, des EinsSeins im Hier und Jetzt.Das neue Genre der Klangmusik berührt Körper, Geist und Seele und überrascht oftmals mit seinen tiefen, ganzheitlichen Wirkungen.Poetisch umrahmt und begleitet wird das audionische Programm mit lyrischen Beiträgen von Viola Livera, der bekannten Hamburger Poetin und Schauspielerin.Der Eintritt ist frei.