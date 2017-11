Kinder-Leseclub in der Schule an der Isebek

: „Lieselotte versteckt sich“ (Alexander Steffensmeier). Lieselotte hat sich auf dem Baum das allerbeste Versteck ausgesucht, so gut, dass keiner sie findet! Oder doch? (Ab 2)Wir sind derKomm zu uns, wenn du Bücher und Geschichten magst! Wir haben über 1.500 Romane, Bilderbücher und Sachbücher für Kinder von 0-10 Jahren zum Schmökern und Ausleihen. Außerdem gibt‘s bei uns jeden Mittwoch und jeden Freitag Bilderbuchkino, Kamishibai und andere tolle Lese- und Bastelaktionen rund um Bücher.Ihr findet uns in derSchule An der Isebek, 1. StockBismarckstraße 8320253 HamburgTel. 040 / 679 56 507