Methfesselfest am Wochenende:

Drei Tage Musik und Politik

Carsten Vitt, EimsbüttelSteigende Mieten, drohende Altersarmut für Tausende Rentner, und dann noch G20 in Hamburg: An kontroversen aktuellen Themen mangelt es dem Methfesselfest nicht. Das Eimsbütteler Initiativenfest verbindet seit jeher politische Dis-kussionen mit einer Stadtteilparty und Angeboten für alle Altersklassen. Dieses Wochen-ende steigt die 22. Auflage auf dem Else-Rauch-Platz von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli. Motto: „Kein G20 nirgendwo – wir haben etwas Besseres vor.“Mit Grobschliff (Cover-Rock), Plastic Propaganda (Punk), Hamburg Gossenhauer (Crossover-Hits) und der Gruppe Gutzeit (linke Lästersongs) sind einige Lokalmatadore mit dabei. Im Kulturzelt und auf der großen Bühne geht es um Themen wie die Lage in der Türkei nach dem Referendum (Freitag, 19.45 Uhr), den G20-Gipfel (Sonnabend, 14 Uhr), die Bundeswehr (Sonnabend, 16.30 Uhr) und Altersarmut (Sonnabend, 19.45 Uhr).An allen Festtagen gibt es eine Menge infostände von verschiedenen, meist linken Initiativen – von Peace Brigades International bis hin zu Cuba Si. Sonnabend und Sonntag machen Anwohner von 10 bis 16 Uhr Flohmarkt am Else-Rauch-Platz, am Sonntag ist Familienfest mit vielen Angeboten vor allem für Kinder.❱ Freitag, 30. Juni18 Uhr: Four4Soul20.45 Uhr: HamburgGossenhauer22 Uhr: Kubanacht❱ Sonnabend, 1. Juli13 Uhr: Plastic Propaganda15.45 Uhr: Jade Lagoon17.30 Uhr: Antonia Renderas y Amigos19 Uhr: Primera Diversion20.45 Uhr: Grobschliff22 Uhr: Kai Degenhardt / Goetz Steeger❱ Sonntag, 2. Juli12 bis 16 Uhr: Kinderfest12 Uhr: Das Fräulein Wett13.45 Uhr: A Minor Story15.15 Uhr: conFUSION17 Uhr: Gruppe Gutzeit❱ Sonnabend/Sonntag,10 bis 16 Uhr: Anwohnerflohmarkt, Anmeldung:❱❱ www.methfesselfest.de❱ Ort: Else-Rauch-Platz, Methfesselstraße / Lutterothstraße (U Lutteroth-straße)