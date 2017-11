Jazzhouse #4: Hidden Orchestra

Supporting Vinyl-DJ-Set from Contemporary Classical Music to Future Jazz and Experimental Ambient Music - presented by ōhi.ra



Hidden Orchestra's sehnlichst erwartetes drittes Album, 'Dawn Chorus' (VÖ 16. Juni), ist ein sehr persönliches, komplexes und einzigartiges Werk von Produzent und Komponist Joe Acheson. Das Album ist um eine illustre Sammlung von Vogelgesängen und anderen Feldaufnahmen herumgebaut. Die natürlichen Sounds wurden sorgfältig über viele Jahre in verschiedenen Orten in Großbritannien und auch im Ausland aufgenommen.

Reich an Details und Charakter sind diese Klänge verflochten mit vielen Schichten aus Bass, Schlagzeug, Percussions und eklektischen Instrumente - inklusive Klavier, Elektro-Harfe, Glockenspiel, türkisches Mey und Cello. Schlicht ein wunderbares Klangerlebnis.



“You could just listen to that forevermore, couldn’t you?” – MARY ANNE HOBBS (BBC 6MUSIC)



