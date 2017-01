DIE Open-Stage in Altona!

Jan Jahns wunderbarer Theaterclub geht auch 2017 wieder in die nächste Runde!Es erwartet Sie große Kleinkunst, spannende Künstler und wahre Neu-Entdeckungen.Mit dabei an diesem Abend: der Stand Up Bauchredner Stefan Schenke (siehe Bild ) sowie Mat Clasen, Burti alias Nobert Buortesch, der Pop- und Gospelchor der Yamaha Music School Eppendorf, Tim Jaacks und Kleine Freiheit.Freuen Sie sich wieder auf ein buntes Programm!Eintritt : 8 € / erm. 6 €