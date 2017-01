Impro Doppelpack: Stadtgespräch (HH) & Haspler (HRO)

Diesmal sind die HASPLER aus Rostock zu Gast!

Einmal Impro – immer Impro! Der Impro-Doppelpack verspricht Improvisationstheater vom Feinsten! Diesen Abend wird wird wieder durch Sie entschieden und mitgestaltet. Seien Sie dabei und sagen Sie, was Sie schon immer einmal sehen wollten!Diesmal ist als Gast die Rostocker Improvisationsgruppe Haspler dabei.Die Haspler sind eine private Improvisationstheatergruppe, deren Mitglieder im realen Leben eigentlich ganz andere Dinge tun und eigentlich auch gar keine Zeit für ein so zeitaufwendiges Hobby haben, es aber trotzdem machen - aus Überzeugung! Denn Dinge aus Überzeugung machen, macht unglaublich viel Spaß!Eintritt : frei (Spende in den Hut)