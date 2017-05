Högenstraße wird zur Fahrradstraße

Ausbau der Veloroute 2 – Infoveranstaltung am 31. Mai

Auf der Högenstraße in Stellingen sollen Radfahrer weitgehend freie Fahrt haben: Ein Teil der Veloroute 2 wird zur Fahrradstraße. Das Wichtigste im Überblick:– In dem Abschnitt zwischen Langenfelder Damm und Brehmweg / Wasserturm wird eine Fahrradstraße eingerichtet.– Zwischen Langenfelder Damm und Steenwisch sollen nur noch Anwohner mit Autos fahren dürfen, kein Durchgangsverkehr mehr.– An der Kreuzung Högenstraße / Steenwisch wird ein Mini-Kreisel gebaut.– Tempo 30 bleibt.– Der Weg zwischen den Kleingärten Richtung Spannskamp wird erneuert und asphaltiert. Dort werden auch neue Straßenleuchten aufgestellt.– Im gesamten Bereich werden die Parkmöglichkeiten für Autos neu geregelt. Heißt: Es fallen vermutlich Parkplätze weg.– Zudem sind etwa 30 neue Fahrradparkbügel geplant.Infoabend des Bezirksamts EimsbüttelMittwoch, 31. Mai, ab 19 Uhr in der Aula der Stadtteilschule Stellingen, Brehmweg 60Ab 18.30 Uhr liegen die Umbaupläne ausInfos im Internet:❱❱ www.hamburg.de/eimsbuettel/hoegenstrasse