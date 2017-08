Hoch die Gläser

Eimsbüttel feiert sein Weinfest vom 24. bis zum 27. August

Sören Reilo, EimsbüttelAuf gutes Wetter ist in diesem Sommer kaum Verlass. Aber mit einer Größe kann man immer rechnen: den Winzern und dem Wein. Auf dem Fanny-Mendelssohn-Platz schenken sie den Eimsbüttelern am letzten Augustwochenende Rosé, Roten oder Weißen ein. Der Verein Osterstraße lädt kurz vor Ende der Schulferien zum kleinen Eimsbütteler Weinfest ein.An allen Abenden wird Musik geboten. Am Eröffnungsabend spielt das „Pickville Duo“, am Freitag bringen „Jukebox 50“ Schwung und gute Laune ins Quartier, am Sonnabend freut sich die Fangemeinde auf alte Rockklassiker mit „Lokrock“. Die Bands spielen von Donnerstag bis Sonnabend jeweils ab 19.30 Uhr. Am Sonntag unterhält „Urban Beach“ bereits ab 15 Uhr.❱ Weinfest Osterstraßedo bis so, 24. bis 27. August,auf dem Fanny-Mendelssohn-Platz, Osterstraße / Heußweg (U2 Osterstraße)