Interreligiöse Silvesterfeier in der Christuskirche

Sören Reilo, Eimsbüttel



Terroristen, die sich auf eine Religion berufen: Es sind beunruhigende Nachrichten, die in den letzten Monaten auf uns einprasselten. In der Christus-kirche, Bei der Christuskirche 1, soll ein Zeichen für Miteinander und Dialog gesetzt werden. Am Sonnabend, 31. Dezember, lädt die Kirchengemeinde zu einer interreligiösen Silvesterfeier ein. Beginn ist um 17 Uhr. Das Motto lautet: „Hass ist keine Alternative!“ Christen, Juden, Muslime, Hindus, Buddhisten und Sikhs gestalten dieses Treffen seit vielen Jahren gemeinsam. „Gegen Hass und Feindseligkeit soll mit dieser gemeinsam gestalteten Feier ein Zeichen des friedlichen Zusammenlebens der Religionen und des gegenseitigen Respekts gegeben werden“, so Pastor Kelmut Kirst. Anschließend gibt es die Gelegenheit zum Gespräch.