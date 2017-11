ETV Weihnachtsmärchen am 17. Dezember - Das Tamalan-Theater zeigt Rumpelstilzchen

Am 17. Dezember 2017 findet das traditionelle ETV-Weihnachtsmärchen in der Grundschule Turmweg für Kinder ab 4 Jahren statt. Dieses Jahr wird das Rumpelstilzchen die kleinen und großen Zuschauer in eine fantastische Märchenwelt entführen. Wisst ihr noch, wovon das Märchen handelt?



Ein Müller behauptet von seiner schönen Tochter, sie könne Stroh zu Gold spinnen und will sie an den König verheiraten. Der König lässt die Tochter kommen und stellt ihr die Aufgabe, über Nacht eine Kammer voll Stroh zu Gold zu spinnen.



Los geht es um 15 Uhr, Einlass ist ab 14:30 Uhr. Das Stück dauert ungefähr 45 Minuten ohne Pause. Der Kartenverkauf startet am 1. November, die Karten können im ETV-Sportbüro im ETV-Sportzentrum in der Bundesstraße erworben werden.



Kosten: Kinder 6/8 Euro (Mitglieder/Gäste) // Erwachsene 8/10 Euro (Mitglieder/Gäste)