Tausende Besucher bei politischer Stadtteilparty

Sternschanze. Flohmarkt, Futtermeile, bestes Herbstwetter: Am Sonnabend haben Tausende Hamburger ein durch und durch entspanntes Schanzenfest gefeiert. Zwischen Schanzen-, Bartels- und Susannenstraße reihte sich Stand an Stand. Das traditionell unangemeldete und vom Bezirk Altona geduldete Fest war von linken Gruppen als Solidaritätsaktion für G20-Inhaftierte angekündigt worden.Das Straßenfest blieb, anders als in den Jahren zuvor, durchgehend friedlich. Etwa gegen 23 Uhr konnte die Stadtreinigung anrücken und die Reste des Tages beseitigen. JOTO