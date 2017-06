Einmal Grün, bitte

Hagenbeckstraße: Kita-Kinder helfen beim Pflanzen

Stellingen. Grüne Lektion für Großstadtkinder: Jungen und Mädchen einer Stellinger Kita haben vor kurzem Blumenkübel an der Hagenbeck-straße bepflanzt. Nun können sie täglich sehen, was darin wächst und gedeiht. Hakan und Selma Akin vom Bistro Brotzeit haben gemeinsam mit einer Gruppe aus dem Kinderhaus Janusz Korczak gegärtnert.„Uns ist es wichtig, dass Kinder verstehen, dass Essen nicht einfach aus einer Packung im Supermarkt kommt“, sagen die Akins. Sie legen großen Wert auf Nachbarschaft, „da Anonymität in der heutigen Gesellschaft immer mehr zunimmt“.Es freut die beiden, „wie stolz die Kinder sind, wenn sie täglich auf dem Weg zum Kindergarten am Laden halt machen, um ihre Pflanze zu sehen, riechen und vor allem probieren zu können.“SR