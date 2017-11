Ein hippes Rad für alle

In der Lenzsiedlung steht momentan das kostenlose Lastenfahrrad Klara

Der Trick ist, nicht nach unten zu gucken. Sondern dahin, wo man mit dem Lastenfahrrad fahren möchte, dass einen wensetlich größeren Wendekreis hat als die üblichen Zweiräder. „Die Lastenräder sind hip, viele haben Lust, sich so ein Ding mal auszuleihen“, sagt Ralf Helling vom Verein Lenzsiedlung.Da passt es gut, dass bis einschließlich Freitag, 24. No-vember, das Lastenrad „Klara“ kostenlos im Bürgerhaus inder Julius-Vosseler-Straße 193 steht. „Klara“ ist ein Projekt des ADFC, der das Rad kostenlos verleiht, wenn man sich zuvor im Internet unter www.klara.bike im Kalender eingetragen hat. „Große Einkäufe, Ausflüge, Kindergeburtstage im Park, Umzüge und vieles andere will Klara mit dir unternehmen“, so der ADFC.