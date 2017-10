eigenarten - Interkulturelles Festival / OpenUp! - Untitled

Altamasch Noor, David Mullikas Regie / Lea Markard Dramaturgie / Khalel Abo Oun, Mohammad Abo Oun, Mahmood Afshari, Aziz Agha, Mustafa Ahmadi, Marwan Aldokmak, Mehran Amiri, Margarita Brukhno, Califo Camara, Jhon Anderson Gomez, Moaaz Jaloul, Abdullah Kalahji, Mohannad Mohammad, Arab Mohammadi, Sabri Mustafa, Payman Nazeri, Jelena Pozdnakova SchauspielJung, bunt und vielfältig. Mit großen Rucksäcken voller Erinnerungen und Erfahrungen beschäftigt sich die internationale Performancegruppe OpenUp! mit politischen Themen und mit sich selbst. Die Jugendlichen erforschen die eigene Identität und das Leben als Geflüchtete und “persons of color” in einem Deutschland, das mit seiner wachsenden Vielfalt in einen kritischen Dialog tritt. Dabei stellen sie viele Fragen.Eine Kooperation des Jugendmigrationsdienstes des CJD Nord und des Thalia Treffpunkt.Gefördert vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.60 Min, 8,- / 6,-Kartenreservierung unter festival-eigenarten.de