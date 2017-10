eigenarten - Interkulturelles Festival / Läden der Poesie VI

Viola Livera Idee, Regie / In Hamburg lebende syrische, türkische und italienische Künstler_innen Lesung, MusikDie Theatergruppe Die Delikaten taucht mit ihrem Publikum in einer Konditorei in die poetische Welt eines syrischen Dichters Adonis ein, hört in einer Schneiderei türkische Gedichte von Nazim Hikmet und lauscht in einem Teeladen poetischen Worten des italienischen Dichters Giuseppe Ungaretti. Begleitet von Musik, kommen die Werke in Originalsprache und in deutscher Übersetzung zum Klingen.Alle drei Läden liegen an der Straße Beim Schlump. Start: Konditorei Karen Özer.Dank dem Bezirksamt Eimsbüttel.60 Min, 15,- / 12,-Kartenreservierung unter festival-eigenarten.de