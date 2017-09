Die Gärtner von nebenan

„Stephanusgarten“: Nachbarschafts-Initiative verschönert öffentliche Grünanlage und bekommt Preis dafür

Ch. v. Savigny, EimsbüttelIn dem halbrunden, mit geflochtenen Weidenzweigen und Findlingssteinen eingefassten Beet wachsen Lupinen, Ringelblumen und Sonnenblumen. Auch Essbares wie Minze und Erdbeeren ist hier zu finden.„Das war einmal eine trostlose, vernachlässigte Rasenfläche“, sagt Christine Stecker. Vor fünf Jahren hat die Anwohnerin an der Ecke Sartoriusstraße/Lutterothstraße damit begonnen, ihre Umgebung zu begrünen. Eine Baumscheibe machte 2012 den Anfang – mittlerweile wachsen dort wilde Kamille, Stockrosen und Storchenschnabel. Aus dem Ein-Frau-Projekt entstand nach und nach eine Gemeinschaft. Heute gibt es etwa 40 Nachbarn, die dank Steckers Engagement über eine Internetplattform zusammengefunden haben.„Gärtnern ist ansteckend“, findet Mitstreiterin Frederika Hoffmann, die seit etwa zwei Jahren dabei ist. Laut Initiatorin Stecker hatten sich die Teilnehmer trotz des gleichen Wohnumfelds zuvor kaum gekannt. „Jetzt sagt man eigentlich ständig ,Hallo’ – es ist fast wie auf dem Dorf!“ Auch ein spontanes Mittsommerfest habe man kürzlich zusammen gefeiert.Größtes Projekt der Eimsbütteler Initiative ist zurzeit eine rund 700 Quadratmeter umfassende Grünanlage neben der ehemaligen Stephanuskirche in der Lutterothstraße. Obwohl die Bezeichnung „Grünanlage“ zuletzt kaum noch zutreffend war.Regen, Fußgänger und Hunde hatten die Fläche in eine braune Matschlandschaft verwandelt. Nun soll der von den Initiatoren so benannte „Stephanusgarten“ mit Stauden und regionalen Gehölzen neu bepflanzt werden. Geplant sind außerdem Gemeinschafts-Hochbeete, neue Sitzgelegenheiten sowie ein „Beeren-Naschgarten“.Für das Projekt hat die Initiative in diesem Jahr den Hanse-Umweltpreis bekommen, der vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) verliehen wird. „Der Stephanusgarten bietet nicht nur Schmetterlingen und Bienen einen neuen Lebensraum mitten in der Stadt“, zeigt sich NABU-Geschäftsführer Tobias Hinsch beeindruckt. „Er steigert auch die Lebensqualität und das Miteinander der Anwohner.“ Das Preisgeld in Höhe von 6.000 Euro teilt sich die Eimsbütteler Ini mit einem Urban-Gardening-Projekt in Barmbek. CVS