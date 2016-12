Das ist Stellingens neuer Polizeichef

Wolfgang Austen leitet das Kommissariat 27 – fünf Fragen an ihn

54 Jahre alt, knapp 1,90 Meter groß und im Dienst nur in Uniform: Wolfgang Austen ist der neue Leiter des Polizeikommissariats (PK) 27. Künftig betreutAusten mit seinen etwa 100 Kollegen die Stadtteile Eidelstedt und Stellingen. Woher kommt der Mann, was hat er vor? Das Elbe Wochenblatt sprach mit dem gebürtigen Sauerländer.Wolfgang Austen: Ja, diese Eigenschaft wird einem Sauerländer nachgesagt. Aber bedingt durch meinen früheren Dienstort Köln bin ich auch sehr rheinländisch geprägt. Sehen Sie mich als Mischung von beidem an: Beharrlich ein Ziel verfolgen, nicht über jede Kleinigkeit aufregen und mit Spaß bei derSache sein.Austen: Seit 2009 war ich an fünf verschiedenen Polizeikommissariaten als Stabsleiter und damit Vertreter des Leiters tätig. Die spezifischen Problemlagen im Schanzenviertel, den FC St. Pauli betreffend, in St. Georg, Bergedorf, Altona und zuletzt in der City, dem Herzen der Stadt, haben mich gut auf die neue Aufgabe vorbereitet. Dass man mir die Leitung des PK 27 übertragen hat, ist für mich ein Zeichen der Anerkennung – wie auch Herausforderung und Motivation zugleich.Austen: Naja, früher stand meine St. Pauli-Tasse auf dem Schreibtisch. Jetzt habe ich sie erstmal in den Schrank gestellt.Austen: Das Wichtigste vorweg: Wer 110 ruft, dem wird geholfen. Sie sehen aber an der gegenwärtigen Einstellungsoffensive der Polizei, dass wir den Personalbestand insgesamt aufstocken wollen. Ein deutliches Zeichen, dass diepersonelle Situation verbessert werden muss. Davon istauch das PK 27 betroffen.Austen: Am besten mit Gelassenheit. Drängeleien und unachtsame Fahrstreifenwechsel sollten unterbleiben. Jeder Verkehrsunfall trägt dazu bei, dass sich die Staulage zuspitzen kann. Auch mal umsteigen auf Bus und Bahn.Wolfgang Austen ist seit 37 Jahren bei der Polizei, davon 25 Jahre in Hamburg. Er wohnt in Quickborn und bekommt auf der A7 die täglichen Probleme für Autofahrer hautnah mit.