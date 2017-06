Chansonabend mit RömerRok Duo

'An den kleinen Radioapparat'Chansons & mehr mit dem RömerRok DuoAlles, nur nicht langweilig!Nach diesem Motto präsentiert das Duo RömerRok am Freitag,den 23. Juni um 20 Uhr ihr Chansonprogramm "An den kleinen Radioapparat".ParallelweltbarGärtnerstraße 5420253 Hamburg http://parallelwe.lt/ Anne Römer, Sopran und Viktoria Rok, Piano entführen in eine Welt aus Liebe, Leidenschaft und Vergänglichkeit. In der Parallelwelt geht es an dem Abend nicht nur um die unvergänglichen Themen des Menschseins, sondern auch die vielen musikalischen Facetten, die der Chanson zu bieten hat. Da gibt es Satirisches von Kreisler, Ironisches von Weill, Lustiges, Trauriges und auch den ein oder anderen Mord. Langweilig wird es jedenfalls nichtEintritt frei - um Spenden für die Musiker wird gebeten.Mehr Informationen unter: www.facebook.com/roemerrok