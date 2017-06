Bunter Flohmarkt und erstes Fest der Begegnungen in und um die St. Bonifatiuskirche Eimsbüttel

An diesem Tag öffnet die Kirche St. Bonifatius ihre Türen für Orgel- und Kirchenführungen und begrüßt die Besucher mit Musik. Die neu gebaute KiTa St. Bonifatius lädt von 11- 14 Uhr alle interessierten Besucher zu einem Tag der offenen Tür ein, und die Katholische Schule Am Weiher wird sich gemeinsam mit ihrer Nachmittagsbetreuung vorstellen. Der Tag findet statt unter der Überschrift Tag der Begegnungen. Die Veranstalter freuen sich auf viele schöne Begegnungen und Gespräche mit Menschen aus dem Stadtteil und mit Besuchern.Fünfzig Flohmarktstände werden alle zum Bummeln und Kaufen einladen. Für das leibliche Wohl wird natürlich auch mit Würstchen, frisch gebackenen Waffeln und Kuchen gesorgt. Die Kinder können auf dem neuen Spielplatz der Schule spielen oder sich bei angebotenen Aktionen die Zeit vertreiben.Flohmarktstände können ab sofort unter: Flohmarkt-Am-Weiher@email.de reserviert werden. Die Standgebühr beträgt 14 Euro und eine Kuchenspende für 3m Standlänge. Tische müssen mitgebracht werden.Der Erlös wird auf die Projekte der katholischen Kirchengemeinde St. Bonifatius-Eimsbüttel, der KITA St. Bonifatius und der Katholischen Schule Am Weiher aufgeteilt.Nähere Informationen zu den Veranstaltern finden Sie auf folgenden Internetseiten:www.st-bonifatius-hamburg.dewww.kita-bonifatius-eimsbuettel.dewww.katholische-schule-am-weiher.de