Braucht Hamburg überall Tempo 30?

Umweltbehörde erlässt an ausgewählten Straßen ein nächtliches Tempolimit – BUND fordert mehr

Tödliche Unfälle – dann handelten Behörden

BUND: „Tempo 30 wirkt“

Verkehrsbehörde: Ist viel zu beachten

Hamburgs Straßenverkehr ist laut, dreckig und kann krank machen. Knapp 370.000 Menschen sind laut Umweltbehörde ganztägig Lärm ausgesetzt, 250.000 Bewohner auch nachts. Zukünftig soll es an ausgewählten Hauptstraßen etwas besser werden. Die Umwelt- und Verkehrsbehörde haben sich auf zehn Abschnitte geeinigt, an denen nachts Tempo 30 gilt. Im Hamburger Westen sind das zum Beispiel ein 480 Meter langer Abschnitt der Holstenstraße in Altona (zwischen Gählerstraße und Max-Brauer-Allee) und ein 310 Meter langer Abschnitt der Vogt-Wells-Straße in Lokstedt (zwischen Julius-Vosseler-Straße und Osterfeldstraße). In Mitte gilt auf der Eiffestraße auf 1.220 Metern Länge Tempo 30. Es sollen zunächst Testbereiche sein.Der Kampf um ein Tempolimit in Hamburg dauert schon viele Jahre. Während Umweltverbände, Radfahrclubs und Bürgerinitiativen regelmäßig fordern, den Verkehr zu verlangsamen, wehren sich Automobil-, Wirtschafts- und Handwerksverbände dagegen. Die Verkehrsbehörde war lange zögerlich, weitere Tempolimits zu erlassen.Es mussten häufig erst Menschen sterben, bis sich etwas änderte. Zum Beispiel an der Stresemannstraße in Altona, wo 1991 ein neunjähriges Mädchen überfahren wurde.Nach Protesten erließ die Verkehrsbehörde wenige Wochen später Tempo 30. Oder an der Bundesstraße in Eimsbüttel, wo 2015 eine Joggerin an einer Ampel totgefahren wurde. Eine Bürgerinitiative forderte ein Tempolimit, wenige Monate später wurde es erlassen.Dass Tempo 30 in Wohngebieten mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer bietet, scheint mittlerweile unstrittig. Über Vorteile und Nachteile an Hauptverkehrsstraßen gehen die Meinungen weiter auseinander.Das Elbe Wochenblatt hat den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und die Hamburger Verkehrsbehörde gefragt, ob in Hamburg flächendeckend Tempo 30 gelten sollte.Fordert man in Hamburg Tempo 30 auf Hauptstraßen oder gar als Regelgeschwindigkeit in der Stadt, sind die Kritiker schnell auf dem Plan. Ideologisch verbrämt, realitätsfern oder wirtschaftsfeindlich sind noch die harmlosen Attribute, die einem dann zuteil werden.Doch wer ist hier ideologisch verbrämt? Die lautesten Kritiker von Tempo 30 sind wirtschaftsnahe Politiker, Autolobbyisten oder schlicht Menschen – vorwiegend Männer –, die sich ungern vorschreiben lassen wollen, wie tief sie ihr Gaspedal durchdrücken, wenn die Strecke schon mal frei ist. Und – kaum einer gehört zu den rund 130.000 Menschen in Hamburg, die an einer Straße wohnen, an der der gesetzliche Grenzwert für die Lärmbelastung zum Teil weit überschritten wird. Bei dem Luftschadstoff Stickstoffdioxid (NO2) sind es sogar über 200.000 Menschen.Unbestritten ist, dass Tempo 30 wirkt. Ein aktueller Bericht über eine Pilotphase an Frankfurter Hauptstraßen belegt einen Rückgang der Lärmemissionen um drei Dezibel. Das ist eine Halbierung der sogenannten Schallleistung und auch in der Wahrnehmung der Menschen eine enorme Entlastung.Auch gegen überhöhte Stickoxid-Belastungen ist Tempo 30 ein probates Mittel. An der Berliner Schildhornstraße führte Tempo 30 zu 15 Prozent weniger Stickoxiden im Vergleich zu Tempo 50. Damit wäre rund die Hälfte der Schadstoffreduzierung, die Hamburg braucht, um seine Grenzwerte einzuhalten, schon geschafft.Der BUND fordert daher, dass Tempo 30 zumindest überall dort eingeführt wird, wo die gesetzlichen Vorgaben für Lärm und Stickoxide überschritten werden. Darauf haben die Menschen ein Recht.Die Prüfung, ob eine Straße einer Tempo-30-Zone zugeteilt werden kann, hängt von verschiedenen Kriterien ab. In Abstimmung der jeweils zuständigen Dienststellen der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI), der Behörde für Inneres und Sport (BIS), dem Hamburger Verkehrs Verbund (HVV) und den Verkehrsbetrieben werden die unterschiedlichen Kriterien wie Verkehrsbedeutung, Belange des ÖPNV, das Unfallgeschehen und die Einhaltung der Hilfsfristen von Rettungsfahrzeugen zu einer Gesamtbeurteilung zusammengeführt.Bei der Bewertung des ÖPNV sind betriebswirtschaftliche Aspekte, das Beibehalten von Anschlussbeziehungen und der Komfort der Fahrgäste, der sich bei Rechts-vor-Links Regelungen, durch Abbremsvorgänge negativ auswirken könnte, von Bedeutung. Maßnahmen wie Fahrbahnschwellen werden aufgrund der damit in Zusammenhang stehenden Erschütterungen nicht eingesetzt.Damit ein Tempo-30-Konzept seine Wirkung entfalten kann, ist aber auch ein funktionierendes Tempo-50-Netz erforderlich, damit die Verkehre nicht in die eigentlich zu schützenden Bereiche gedrängt werden.