Basiskurs PLAYBACK-THEATER "Bitte einsteigen!"

BITTE EINSTEIGEN!

PLAYBACK-THEATER

Playback-Theater ist eine Form des Improvisationstheaters, bei dem das Publikum mehr zu sagen hat als nur die Stichworte für das Spiel auf der Bühne. Beim Playback-Theater werden persönliche Geschichten von den SchauspielerInnen spontan in bewegte Bilder, Szenen und Musik auf der Bühne umgesetzt und so den Erzählenden “zurückgespielt.” Daher kommt der Name Playback-Theater.

Neben schauspielerischen Übungen wie Präsenz, Stimme und körperlichem Ausdruck erleben und erfahren wir Playback-Theater in seiner Komplexität.



Dazu gehören:

• Die Offenheit für Geschichten und Erlebnisse anderer Menschen

• Das Zuhören und das Erfassen des Wesentlichen einer Geschichte

• Das spontane Umsetzen des Gehörten auf der Bühne mit verschiedenen

Playback-Theater Formen

• Die Bedeutung und der Einsatz von Musik und Gesang

• Die Grundkenntnisse im Leiten einer Aufführung

• Die Wichtigkeit ritualisierter Abläufe innerhalb einer Aufführung

• Den Nutzen von Warming up´s zu verstehen und in der Gruppe anzuwenden

All das und noch viel mehr …erleben wir im gemeinsamen Tun. Wir begegnen uns im Spiel und mit unseren Geschichten und Erlebnissen auf der Bühne und das verbindet.



Die Inhalte richten sich nach dem Curriculum des Playback-Theater Netzwerkes (PTN), der Schule für Playback-Theater Deutschland und

der School of Playback-Theater, New York.

Mit diesem Kurs erwirbst Du den Abschluss: Playback-Theater Basiskompetenz, anerkannt beim PTN, der Schule für Playback-Theater. Damit ist der Grundstein für den Leadership Playback-Theater (PT-School, New York) gelegt.

Datum: Mi 7.3. 2018, 18.00 Uhr

bis So 11.3. 2018, 14.00 Uhr



Anmelden unter: info@kaleidoskop-hamburg.de



Aufführung am Samstagabend im Kulturschloss



Leitung des Basiskurses: Dorothea Erl und Ulrike Krogmann



Mitgründerinnen von Kaleidoskop Theater und Kommunikation, tätig im Bereich Unternehmenstheater, Moderation und Training. Seit 2011 Gründung und Leitung des Playback-Theaterensembles von Kaleidoskop. Wir sind Theaterpädagoginnen (FH Kiel) und Playback-Theater Leadership (Graduiert an der School of Playback Theater, New York). Zusatzqualifikation in Psychodrama und Schauspiel.





Ermäßigung zu den Workshops und Kursen auf Anfrage möglich!