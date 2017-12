Applaus für die „Stellinger Grammys“

Stadtteilschule Stellingen feiert ihre Schüler und ein bisschen auch sich selbst

Jenifer Calvi, StellingenEs herrschte ein Trubel fast wie in Hollywood: In der Stadtteilschule Stellingen wurden die „Grammys“ für besondere Leistungen und soziales Engagement verliehen. Die jungen Preisträger bekamen Urkunden, über die sie sich freuten. Die Erfolge feierten Schüler und Lehrer gemeinsam.Es ging um die Auszeichung von Projekten, die in der Schule am Brehmweg fester Bestandteil des Lehrplans sind. „Wir sind eine gebundene Ganztagsschule. Die Schülerinnen und Schüler sind täglich bis zu acht, neun Stunden hier“, erklärt Mathelehrer und Grammy-Organisator René Hartenfels. Bildung finde dabei nicht nur im Unterricht, sondern auch außerhalb des Klassenzimmers statt. Angeboten – neben Deutsch, Chemie oder Mathe – wird einiges: „Die Schüler können Segeln lernen, Eishockey spielen, wir bieten auch eine Ski-Reise und Radsport unter professionellen Bedingungen an, laufen beim Spendenlauf Halbmarathon, stellen aber auch in den Bereichen Naturwissenschaft, Kunst, Literatur, Sprachen oder neue Medien viel auf die Beine.“Hohes Ansehen genießt auch der Schüleraustausch – zum Beispiel nach Nicaragua und Sarajevo. Wer daheim bleibt, kümmert sich in den Ferien um Tiere der Reptilienklasse (in der Schule leben zwei Königspythons) oder in der Pause um die Schulbibliothek. Ziel der Projekte: Zeigen, dass Schule auch Spaß machen kann.Und das Grammy-Konzept der Stadtteilschule scheint aufzugehen. Selbstbewusst undlocker führen Maya (8c) und Victoria (8b) durch das Programm. Einige inspirieren die Ganztagsangebote bei ihrer Berufswahl: So befindet sich ein ehemaliger Stellingen Schüler aus der Segel-AG inzwischen in der Ausbildung zum Kapitän.Seit 2012 zeichnet die Stadtteilschule Stellingen einmal im Jahr engagierte Schüler aus Projekten und Wettbewerben in einer besonderen Veranstaltung, den „Stellinger Grammys“, mit Präsentationen, Urkunden und Lobreden aus.❱❱ stadtteilschule-stellingen.schulhomepages.hamburg.de