Aldi holzte ab

Randstraße: Bäume weg, Neubau mit Wohnungen kommt hin

Carsten Vitt, EimsbüttelImmer mehr Bäume und Grün verschwinden in der Stadt. Nabu-Chef Alexander Porschke kritisierte im Elbe Wochenblatt, dass für Bauvorhaben Bäume und Natur fast immer weichen müssen. Ein Beispiel aus Stellingen.Auf dem Gelände des Aldi-Markts an der Randstraße wurde im Frühjahr abgeholzt. „Es sind sämtliche Bäume auf dem Parkplatz gefällt worden, alle etwas größeren Büsche und Sträucher sind aus der Erde gerissen worden. Eine dickeKastanie mit einem Stammdurchmesser stand direkt hinter dem Zaun des Parkplatzes und wurde ebenfalls bei dieser Aktion gefällt“, schildert Wochenblatt-Leser Burchard Bösche.Warum? Was passiert da? Laut Bezirksamt Eimsbüttel wird gebaut. Geplant sind zwei fünfgeschossige Gebäude mit 51 Wohnungen, einem neuen Aldi-Supermarkt und einer Tiefgarage.Genehmigt wurde laut Amt die Fällung von neun Bäumen und das Roden von etwa 900 Qaudratmeter Gehölzfläche (zum Beispiel Büsche). Als Ausgleich dafür sollen 500 Quadratmeter „Insektennährgehölze“ sowie etwa 800 Quadratmeter Dachbegrünung geschaffen werden.Von Bäumen ist keine Rede mehr.