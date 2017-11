Der DRK-Kreisverband Hamburg-Eimsbüttel e.V. lädt am 2. Dezember zu seinem Adventsbasar in die Hoheluftchaussee 145 ein. Ab 14 Uhr erwartet unsere Besucher eine Mischung aus Information, Spiel, Spaß und Speisen. Unser Basar bietet weihnachtliche Gestecke, einen Flohmarkt und eine Tombola. Kinder können sich auf Lesestunden, sowie Basteln und Schminken mit dem Jugendrotkreuz freuen. Dank zahlreicher Kuchenspenden und dem Einsatz unserer Versorgungsgruppe, dürfen sich unsere Gäste auf eine vorweihnachtliche Verpflegung freuen.



An unseren Informationsständen stellen wir das Kursprogramm des DRK-Eimsbüttel und die Arbeit unserer Sozialen Dienste vor. Drei Vorträge runden das Programm ab: Rechtsanwalt Dr. Matthias Baus informiert ab 16 Uhr zum Thema Vorsorgevollmacht. Im Anschluss steht er zur Beratung bereit. Kreisbereitschaftsleiter Frank Nägler stellt das Engagement der Bereitschaft und unserer Wasserwacht im Katastrophenschutz vor. Herr Dr. Volkmar Schön, Vizepräsident des Deutschen Roten Kreuz und ehemaliger Vorsitzender des DRK-Eimsbüttel, wird die humanitäre Hilfe des Roten Kreuz im internationalen Einsatz ausführen. Der Erlös des Basars kommt unserer ehrenamtlichen Sozialarbeit in den Bereichen Senioren-, Kinder- und Jugendhilfe zugute.



Foto: Fotolia/DRK-Eimsbüttel