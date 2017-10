Vortrag. Die aktive und heilende Macht von Gebet

Wirkungsvolle Antworten durch Gebet

Menschen überall auf der Welt suchen nach Antworten und Heilung. Die Probleme, die uns täglich herausfordern, verlangen nach einem neuen Weg, diese Aufgaben zu meistern. Immer mehr Menschen beten, um Heilung zu finden. Vortragende Ulrike Prinz sagt: „Gebet hat eine heilende Wirkung auf die Probleme in der Welt und in unserem Leben. Gebet, das einen Gott, der unendliche Liebe ist und das Universum einschließlich des Menschen nach seinem Vorbild geschaffen hat, zum Mittelpunkt unseres Denkens macht, eröffnet uns neue und heilsame Perspektiven.“





„Anhand aktueller Heilungsbeispiele werden Sie in diesem Vortrag sehen, wie durch Gebet effektive christlich-wissenschaftliche Heilung bewirkt wird“ sagt Prinz. „Wir durchbrechen den Kreislauf von immer wiederkehrenden, niederdrückenden Gedanken, die zu Problemen führen, und ersetzen sie durch göttlich inspirierte Gedanken. Und das führt ganz natürlich zu Antworten und Heilung.“ Die Ideen aus Prinz` Vortrag basieren auf „Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy, einem Buch mit universalen Ideen über praktische Spiritualität, und auf der Bibel, dem Originalwerk für geistiges und christliches Heilen.





Ulrike Prinz erlebte schon in ihrer Kindheit viele Heilungen durch ihr Vertrauen in das christlich-wissenschaftliche System des Heilens (Christian Science). Durch ihr Interesse an anderen Kulturen reiste sie sehr oft nach Ostafrika, auch durch Gebiete, in denen es militärische Konflikte gab. Während dieser Reisen betete Prinz jeden Augenblick, um sicher durch gefährliche Situationen geführt zu werden. Als Ergebnis dieser Erfahrungen und durch viele andere, in denen sie sich nur auf Gebet verließ, um Lösungen zu finden, begann sie mit der vollberuflichen Praxis des christlich-wissenschaftlichen Heilens. Als Mitglied des Vortragsrats der Christlichen Wissenschaft spricht Prinz weltweit über die geistigen Gesetze hinter wissenschaftlichem Gebet.