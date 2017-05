Vernissage 12. Mai, 16:00, Ausstellung, Kosmetikinstitut,Hoheluftchaussee 108

In dieser Ausstellung im Kosmetikinstitut in der Hoheluftchaussee 108, sind neu Bilder

des Künstlers Claus Gosch ausgestellt. Werke entstanden in den

Jahren 2016 -17 hier in Hamburg.

Die Vernissage öffnet am 12. Mai, 16:00 Uhr. Bilder sind bis zum 16. Juni ausgestellt.



Claus ist Australier und lebt zeitweilig in Hamburg und Sydney. Claus studierte Fine Art in Australien von 1989-1992 am 'Illawara Institut of Technologie' unter Richard Mahler und Chris Graham. Claus hatte Einzel und Gemeinschafts-Ausstellunge in Hamburg und Sydney.

So da ist auch eine bedeutende Sammlung seiner Bilder in Australien.



Die hier ausgestellten Bilder sind unter Anderem beeinflussed durch das Australische Landscape und Bildern von Anthony Hopkins (engl.Schauspieler) welche er kürzlich in Las Vegas sah.

Einer seiner Favorit-Painter ist 'Dali'. Claus liebe sichtbare Strukturen auf der Oberfläche eines Bildes und malt meistens mit vivid Farben.

Im Moment experimentiert er auch mit Collagen und Photos Inkorporation in Acrylic.

Claus ist ein aktives Mitglied in Art-Societies hier in Hamburg and Sydney.